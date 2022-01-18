根據主計處統計的消費者物價指數居住類的資料，去年12月租金指數105.01創下新高，若以分區資料來看，租金以南部區域平均年增1.16%居冠，至於住宅維修費去年12月也創下歷史新高，其中又以門窗設備漲幅最為驚人，去年12月的年增幅度達21%，維修材料費12月年增12%，增幅比維修服務工資漲得更多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2021前裝潢工料已經一段時間維持穩定，不過去年裝潢市場已經呈現「工料雙漲」，整體漲幅約為1~2成，不僅是價格上揚，「缺工缺料」更是常碰到的問題，而這波漲勢似乎還再延續當中，受到原物料價格上揚與國際運費上漲影響，年後廠商報價可能會再漲一波，想要購置中古屋裝修的民眾，手頭上的預算可能要多抓一些。 統計資料顯示，消費者物價指數的房租已經連續12年上漲，平均年增0.71%，雖然趨勢呈現長期走升，但整體增幅還算溫和，而去年租金指數12月創下新高的105.01，若以區域分布來看，去年整體房租指數年增0.83%，增幅最高的是南部地區，年增1.16%，其次是中部地區的0.83%，北部地區的0.71%，東部地區的0.66%。

曾敬德表示，在房價持續攀升的狀況下，租金可能反應房價成本的走揚，而去年經濟成長動能強勁，今年預期也相對樂觀，租客相對較有能力負擔條件較好的房屋物件，尤其中南部地區過去租金投報水準高，這波房價上揚且新房子供給增加狀況下，也可能帶動當地租金水準走揚，但條件多為一般或者供給過剩的房型，租金沒有太多的上漲空間。

至於居住類的住宅維修費部分，過去一年也呈現工料雙漲的趨勢，住宅維修費去年12月指數為110.17年增6%，漲幅較大的是維修材料，去年12月指數114.81年增12%，其中門窗設備12月指數125.6年增21%，漲幅最大，衛浴器材年增4%，塗料年增3%，其他維修材料年增7%，至於工資的維修服務部分，去年12月指數為108.68，年增5%，油漆工資年增4%、水電工資年增4%，其他工資年增6%，整體住宅維修費用呈現工料雙漲趨勢。