近年來房價飆漲，在看屋時都會特別謹慎，就怕自己投資到不好的標的，美女主播劉芯彤過去就曾發生過類似讓她扼腕的經驗，透露她3年前曾看了一棟3層樓別墅，開價竟只有要1050萬元，然而別墅有個讓她無法接受的缺點，最後她選擇放棄機會卻悔不當初。

劉芯彤在臉書發文表示，她3年前密集看屋，其中一棟別墅位於山上，是社區的3層樓別墅，屋齡只有6年卻只要千萬出頭，讓她立刻興奮約看房，「一到現場，我發現這間房低價的秘密」，由於別墅是連棟式，地坪也不大，3層樓加起來不到30坪，整排同類型共有13間，卻只有3間比較正常。

劉芯彤坦言，「其餘的房子就跟廢墟沒兩樣」，不僅前院雜草叢生，連磁磚都剝落、鋼筋外露，可怕景象讓她瞬間打消念頭，「誰會願意住在廢墟旁，就算是價格再便宜，我也不想住」，沒想到經過2年多，她再度經過同個社區卻發現每間都裝修好了，不僅牆壁、窗戶翻新，庭院經過大整理也百花齊放。

前所未有的盛況讓劉芯彤直呼，「實在很難相信眼前的房子，前身竟是如此破落」，事後她上網查資料才發現，這處社區的邊間從103年的成交價1千100萬元，經過7年漲到1千900萬元，「只能佩服投資客，再怎樣差的房子都能被他們重新打造，再次推上舞台」。