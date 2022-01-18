台積電周一（17日）股價攻上688元，刷新了去年元月21日679元天價，市值逼近18兆元大關。港媒近日報導，台積電市值居全球第8狠甩騰訊，穩居大中華企業市值最高寶座，且資本支出更大幅領先三星。財信傳媒董事長謝金河表示，台積電今年資本支出在400到440億美元之間，與其注意台積電股價，不如把眼光放在台積電設備供應鏈上，並點名家登、光洋科等多家本土供應商將跟著壯大。

台積電股價周一衝上688元，再度登上新天價，市值逼近18兆元大關。謝金河在臉書發文指出，休息1整年的台積電又往前踏出新一步，不過台積電是台股最穩定人心的磐石，不適合短線投機操作，真正要留意的是台積電設備在地採購後帶動的新產業鏈。

他提到，近日香港媒體報導都強調台積電市值拉大領先騰訊的差距，也大幅報導台積電的資本支出大幅領先三星，但股價反應最強烈的是設備供應商，表現最突出的是應用材料（AMAT）股價上漲6.25%，市值拉升至1483億美元，應用材料從36.64大漲到167.06美元，大家熟悉的艾司摩爾（ASML）更從90.43大漲到895.93美元，市值高達3026億美元。

謝金河指出，台積電今年的資本支出在400到440億美元之間，未來受益最大是台灣在地的設備供應商，像無塵室施工業者，去年股價大漲的化學材料產業。過去很多設備都在國外採購，這些年，本地供應商逐漸崛起，像家登的光罩盒，光洋科的靶材，還有很多檢測儀器，IC載具，自動化設備等，都會因為台積電資本支出增加，而且增加在地採購，而讓台系供應鏈壯大。

謝金河強調，到目前為止，台積電在地設備採購比例已拉升至6成，未來有很多供應商會因台積電的資本支出而壯大。大家與其注意台積電的股價，不如把眼光放在台積電設備供應鏈上，一家台積電可能養大很多供應商；還有台積電投資台南、高雄，也因此翻轉南台灣，這些擴散效應才是護國神山最大的威力之所在。