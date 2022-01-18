2011年擔任龜山鄉鄉長的陳志謀，利用鄉長可決定核撥各期工程款項期程之公權力，向民間廠商強募財物20萬元，又公用工程之數量向廠商收取賄款498萬多元，桃園地院一審重判20年，台灣高等法院二審依藉勢藉端強募財物等10罪，各判刑5年至7年4月不等刑度。

高院撤銷改判後，依先前最高法院刑事大法庭裁定意旨，不於本案判決定其應執行刑，對陳男犯藉勢藉端強募財物罪判刑7年4月，收賄2年罪各判5年6月、6年，職務上行為收受賄賂罪共7罪，各處有期徒刑5年至5年6月，未來定讞後，將由檢方另定執行的刑期。

時任桃園縣龜山鄉鄉長陳志謀憑藉其核定工程款之權勢，指示由祕書聯繫安提阿公司，強令對方捐款30萬元予龜山國小，又利用核撥給付工程款之決定權限，自灃碩公司先後收到「99年度龜山地區公共設施修繕(單價發包)工程二期」賄賂共計為23萬4000元。

陳志謀藉職務上對公用工程有核撥給付工程款之決定權限，對坪頂地區淹水改善工程及二期工程，鄉内區域排水疏浚工程、全鄉營建廢棄物清運工程，全鄉道路挖掘修復機動養護坪頂地區第一期工程等，陸續貪汙收賄。