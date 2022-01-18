酒駕犯在殯儀館的冷凍大樓中執行打掃清潔工作，往生的大體就寄放在冷凍櫃中。（高市民政局提供／石秀華高雄傳真）

以上為酒駕者在高雄市立殯儀館火化場擦拭打掃的影片。（高市民政局提供）

全國各地警方執行酒駕勤務，酒駕案例仍頻傳，酒駕者抓不怕也罰不怕！高雄市民政局和高雄地檢署合作，祭出全國首創酒駕犯得到殯儀館往生室、入殮室及火化場等場所打掃勞動工作，今（18）日首波有10男1女的酒駕犯報到，殯葬管理處表示，酒駕犯到往生室或入殮室打掃，看不到寄放在冷凍櫃的大體，但能收警惕之效，盼此舉能遏阻降低酒駕案例。

高雄市民政局殯葬管理處表示，由於近來酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，造成自身與他人生命、財產損害甚鉅，引起輿論譁然。為貫徹政府杜絕酒後駕車決心，高雄市政府與地檢署共同議定，酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務，以達到教化的意義。

高雄地檢署首批11名酒駕勞動人今（18）日至高雄市殯葬管理處報到，經勤前教育後，集中指派工作區域至殯儀館的往生室、入殮室、冷凍大樓、火化場等場所執行勞動，地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官許育銓、主任觀護人佘青樺及民政局主秘林文祺到場視察。

殯葬管理處表示，以往曾有酒駕者到殯儀館及周圍打掃清潔的案例，但高雄市首創酒駕犯須至往生室、入殮室及冷凍大樓進行擦拭冷凍櫃表面及地板工作，冷凍櫃寄放大體，酒駕犯打掃時看不到大體，只希望酒駕犯在莊嚴肅穆的場域，能深刻體會生命的寶貴及家屬撕心裂肺之痛，以收警惕之效。

殯葬管理處指出，首批11名酒駕犯今天上午僅工作4小時，日後將由地檢署依個案懲處分配的時間執行在殯儀館打掃的工作。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障