侯友宜視察府中雙城環境改善工程成果。（新北市工務局提供）

侯友宜視察府中雙城環境改善工程成果。（新北市工務局提供）

為打造城市新美學，新北市政府以板橋府中作為美學示範基地起點，採分期分區方式推動雙軸、三廣場改造。新北市長侯友宜今（18）日主持雙軸完工暨三廣場開工典禮，期盼提供市民兼具人本、安全及永續的友善步行環境，同時為府中商圈帶來更多觀光人潮。

侯友宜表示，板橋地區作為新北市的發源地，承載新北市的發展記憶，兼具新發展與舊歷史，是打造融合現代化及傳承歷史文化的好地方。因此市府提出「府中雙城」雙軸三廣場環境改善計畫，盼改善捷運板橋站至府中站之間的通行環境，帶動商圈人潮，並提供充裕的人文活動空間。

侯友宜指出，目前「東西向的縣民大道」和「南北向的重慶路及北門街」兩條軸線即將完工，「府中」、「市民」及「站前」等三廣場的人行空間也會陸續開工。

工務局說明，雙軸三廣場以友善高齡、行動不便人士等為原則，營造人本友善的步行空間，總經費約4.71億元，獲內政部營建署「109年度提升道路品質計畫」前瞻建設補助48％，約2.26億元，新北市款為52％，約2.45億元，其中三廣場工程總經費約2.7億元，全案預計明年2月前完工。