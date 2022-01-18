PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

Omicron變種病毒引爆全國恐慌，前副總統陳建仁16日表示，世界上高疫苗覆蓋率國家現階段都強調「與病毒共存」，而不再追求「零確診」，呼籲大家不要害怕「與病毒共存」，因歷史上幾乎沒有病毒能完全被消滅，未來新冠肺炎病毒將也會「流感化」。此言引發熱議，大批網友痛批陳「共存」的論點，認為與蔡政府過去方向明顯不同，堪稱「史上最大自打臉」。

陳建仁16日出席中研院新書《研之有物：中研院的21堂生命科學課》分享會，談到Omicron變種病毒入侵台灣，陳指出，台灣目前第一劑疫苗接種率超過7成，世界上高疫苗覆蓋率國家現階段都強調「與病毒共存」，而不再追求「零確診」。

面對本土疫情再爆發，陳建仁強調，快篩、疫苗、口服藥物，台灣的「防疫三寶」都準備好了，大家不要害怕「與病毒共存」，因為在歷史上除了天花，幾乎沒病毒可完全被消滅；未來新冠肺炎病毒將會「流感化」，也就是會演變成「傳染力高但毒力低」的狀態，與普通感冒、流感相去不遠。陳也表示，台灣因有精準疫調故可不做封城或普篩，這也是台灣防疫能成世界典範的原因。

陳建仁的「共存論」在引發熱議，網友湧入PTT論壇與臉書相關連結留言：「史上最大打臉」、「笑死，塔綠班的神主牌這樣打臉自己」、「綠粉被自己黨打臉，完全不意外」、「覺青817今年要狠狠被主子打臉了嗎」、「塔綠班一直被打臉」、「開始放共存消息測水溫囉」、「之前講共存會被覺青噴死」、「定調，共存了」、「塔綠班到底要不要共存？定調一下吧」、「塔綠班混亂中」、「怎麼跟之前政府方向不同？」