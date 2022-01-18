江西省政協原副主席肖毅去年11月被「雙開」，中紀委指其濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。最高檢翌月宣布將他逮捕。新華社今發布消息，肖毅於近日被提起公訴。

據報，肖毅涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由杭州市人民檢察院審查起訴。近日，杭州市人民檢察院已向杭州中院提起公訴。

檢察機關起訴指控，肖毅利用擔任江西駐京辦主任、撫州市委書記、江西政協副主席等職務之便，為相關單位和個人工程承攬、項目開發等提供幫助，非法收受財物，數額特別巨大；任撫州市委書記期間，明知撫州市創世紀科技有限公司等企業主要從事虛擬貨幣計算生產業務，涉虛擬貨幣生產設備製銷及虛幣交易活動，仍違反國家規定，在財政補貼、案件審判、資金支持、電力保障等方面違規提供幫助，致公共財產遭受重大損失。上述情況造成惡劣社會影響，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

據早前報導，2017年12月9日至11日，時任撫州市委書記的肖毅率撫州市代表團訪問德國，分別與慕尼黑GM基金會、弗萊堡經濟促進署、法蘭克福TB國際公司進行了公務會談。GM基金會是世界上最大的區塊鏈技術企業之一，會談結束時，撫州高新區與GM基金會、撫州創世紀科技有限公司就建設超算產業中心項目簽署了三方框架協議書。

有關項目兩期建設總投資不低於16.9億美元，共安裝54.5萬台伺服器並投入營運。今年7月，中國裁判文書網公布兩份涉及撫州市創世紀科技有限公司合約糾紛的民事裁定書均披露，案中所涉撫州數據中心的建立以及設備的保管營運，實際是利用設備進行高性能計算以獲得虛擬貨幣獎勵的行為，係國家不予鼓勵的高耗能產業。