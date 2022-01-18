台灣彩券18日再推出2款刮刮樂新品「五路財神」及「無敵開獎機」要與民眾一起歡喜接財神、樂刮迎金春。總計在農曆年前共發行13款新春限定刮刮樂，總獎項超過3710萬個，其中百萬（含）以上獎項個數多達866個，是歷年農曆春節前百萬（含）以上獎項個數最多的一次。

台彩表示，「五路財神」每張售價新臺幣500元，共有7個頭獎500萬元；「無敵開獎機」每張售價300元，頭獎300萬元，1000元（含）以上的獎項超過48萬個，2款新品總獎項超過534萬個，總獎金逾35億元。

台彩進一步指出，每張售價500元的「五路財神」，票面設計以笑盈盈的五路財神帶著裝滿金銀財寶的寶藏箱和堆疊如山的閃耀金條為主視覺，搭配農曆過年應景的紅包與春聯，猶如金虎年五路財神爺庇佑民眾財源廣進，玩法多元豐富包含「對幸運符號」、「對幸運號碼」、「一刮即中」及「刮三中三」，其中「對幸運符號」遊戲刮區的幸運符號還特別取材自財神爺的各式吉祥配件如財神帽、如意棒到金元寶等，趣味感十足，頭獎500萬元共有7個，總獎金超過19億元，總中獎率40.72％。

另一款刮刮樂「無敵開獎機」，台彩表示，每張售價300元，票面以五顏六色的號碼彩球和樂透開獎機為主，是熱銷益智延長型遊戲「幸運開獎機」的升級版，刮獎過程猶如置身樂透開獎遊戲開獎現場的緊張刺激，遊戲局數增加至9局，獎金、獎項個數也都升級，頭獎300萬元共有5個，1000元（含）以上的獎項超過48萬個，總中獎率38％；「幸運號碼」區中有22個幸運號碼，第1局至第9局各局遊戲中，如果刮開「幸運號碼」區的號碼個數與該局「您的號碼」相對應之獎金號碼個數相符即得該獎金，第9局遊戲中若6個「您的號碼」全部對中「幸運號碼」就中頭獎300萬元。

加計18日發行的二款新品，台灣彩券表示，今（111）年農曆年前共發行13款新春限定刮刮樂，總獎項超過3710萬個，其中百萬（含）以上獎項個數多達866個，是歷年農曆春節前百萬（含）以上獎項個數最多的一次，民眾千萬要把握金虎年開春好時機，樂刮迎接好運來。