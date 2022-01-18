純網銀國家隊「將來銀行」2022年1月22日正式試營運！將來銀行18日與中央存保公司簽約成為要保機構，董事長鍾福貴及總經理許柏林表示，將自2022年1月22日起分三階段進行兩個月試營運，預計今年3月正式對外開放，許柏林喊出「兩年客戶數拚百萬戶、四年內要達到損平」的目標，他透露開業會有「秘密武器」，據了解除了會有更吸睛的高利方案，也會與全聯PX PAY+結合。

LINE Bank開業八個月目前累計60.7萬戶取得先開優勢，身為最後一家才開業的純網銀為何敢喊到百萬戶？許柏林表示，將來銀行大股東都有各自生態圈，全聯PX PAY就有會員八、九百萬、中華電信也有會員1060萬，將來銀行未來只要取得股東生態圈的5至10﹪的會員就可達百萬戶。他還強調「目標是用來超越的」希望能有更好的成績。

許柏林指出，目前開業的二家純網銀都還在虧損中，他表示，主要是獲客是需要成本的，「將來銀行會用更穩健腳步減少虧損，力拚四年內損益兩平」，目前沒有增資需求，將來銀行有很多大股東，各有強項，包括中華電信的科技強項，兆豐金有外匯聯貸強項、新光則有人壽、產險，凱基強項則是證券，全聯是生活生態圈，未來都可用API串介，提供最即時的服務。將來銀行系統採「大中台小核心」是最新的工法架構，對外連結能力都快速許多，不同傳統大核心小中台。

對於LINE Bank開業時大當機的前車之鑑，許柏林表示，有信心「不會當機」，他表示，將來銀行已做過高度的壓力測試，每小時可承受2萬筆交易流量，但每小時處理是快點，系統穩定是「基本盤」。他透露，將來銀行會有「秘密武器」，初期會發金融借貸卡，目前沒有信用卡，高利方案一定會有，且不會像其他純網銀額度少，會希望更多民眾享受，導引更多資金。

對於外界質疑的資安問題，鍾福貴表示，將來銀行對此祭出三大措施。首先，系統架構時便將整體網路建構資安防護網，重要節點除可即時監控、事後追蹤分析。其次，將來銀行透過第三方驗證資安制度符合標準，2020年9月取得ISO 27001資訊管理安全系統、12月再獲BS 10012個資管理資訊等2項國際認證，目前認證均延續有效。三、2021年5月即成立資安處、指派中華電信來的資安長曹志誠。以持續行動證實公司重視資安，絕不敢掉以輕心。

鍾福貴表示，將來銀行的發起股東均為本土業者，非常了解國內金融環境，知道未來在業務推動上一定有很大壓力，因此一定會努力導入金融科技，藉此提供有創意、負責任的金融服務，也會重視公司治理，建構優質的企業文化，進而推動業務成長、使公司永續經營。

鍾福貴指出，將來銀行將自22日起展開2個月的試營運，預計3月正式對外開放。

許柏林補充，試營運主要分為三階段，一是1月22日起由30個專案員工進行各種案例及模型測試，甚至以較極端狀況驗證系統穩定及正確性。二是春節後將有250個員工加入，第三階段則是2月14日會邀請600多位協力廠商及員工親屬，三階段合計共約1千位進行系統試營運測試。