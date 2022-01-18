台北福華大飯店即攜手台北保時捷中心，打造保時捷全系列電動車款皆適用的充電據點，凡享用餐飲及住房的保時捷電動車車主可免費停車及使用充電功能，外客則比照一般停車收費。

同時，台北福華飯店也以「您寵愛車，我們寵愛您」為主軸，推出專屬保時捷車友的優惠，即日起至3月31日，保時捷車主凡出示車鑰匙並入住雙人包含早餐之房型，即可免費升等至雙人尊爵套房；活動期間於江南春或蓬萊邨小吃區用餐，單筆消費滿5000元即贈福華紅酒乙瓶或六吋指定蛋糕乙個，在愛車充電之餘，也用美食與美好的住房體驗為車友的身心靈充電。

台北福華近期積極轉型，日前也將服務觸角延伸至更廣的層面，首度與台北保時捷中心開啟全新合作篇章，結合保時捷以駕駛人為出發點的品牌核心理念，增設充電服務，即日起保時捷全系列電動車車主皆可於飯店停車場內使用J1772/Type1之9.6KW充電設備，其餘電動車車主亦可使用此項服務，且只需支付一般停車費之費用。台北福華與台北保時捷中心也期望透過餐飲、住宿及會員等合作面向創造出更多火花，帶給車友全新的充電體驗。

台北福華大飯店總經理Richard Saul表示，電動汽車是實現綠色未來的優先選項，透過這樣的企業理念，在此次合作中，保時捷也成為優先合作的理想對象，如同企業社會責任中必須肩負的使命，做為一個負責任的企業、領導者及社會上的一份子，我們也致力倡導低碳綠色生活以及與台北保時捷中心建立更進一步的合作夥伴關係。