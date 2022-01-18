29歲香港女星黃文意有「D級波神」封號，她不僅外型亮麗，背景也很硬，父親是擁有10億身家的「LED燈大王」黃裕發，讓黃文意也被譽為「10億千金」，但黃文意靠自己能力工作賺錢，交往的對象也不挑富家子，可見樸實性格。近日，港媒報導，直擊她身穿一身黑參加公職考試，疑似有意淡出演藝圈，希望儲備夠經驗值後再回電視台當高層。

身為富二代的黃文意2016年加入無綫電視成為娛樂新聞台的粵語主播，隔年因節目《3日2夜》走紅，獲得「童顏女神」、「10億千金」稱號，近年著名的作品則有《愛·回家之開心速遞》，她雖身價不凡，卻似無意嫁入豪門，曾和男星唐文龍、李日昇傳緋聞，2年前認戀馬耳他共和國超級聯賽球員伊凡（Ivan Marić）。

據《東網》報導，黃文意去年演出《寶寶大過天》後就沒再接新工作，目擊者近日直擊她參加月薪近5.5萬港幣，約19萬台幣的政務主任（AO）面試，之後又到了香港文物探知館，當天她身穿一襲黑色長裙，口罩遮住全臉，讓人難以認出是明星。

事後求證黃文意，她承認去參加AO考試，因聽碩士班的同學分享，覺得考政府公職有挑戰性，也想試試自己的實力，至於後來到香港文物探知館是因為去年參加了短期體驗計畫，想藉此了解如何管理表演場地，她更強調參加考試前有先跟無綫電視報備，問她之後會引退還是會繼續當藝人？黃文意說自己還是想把重心放在無綫電視，但認為做藝人之餘要多增進自己的能力，將來才有能力回饋電視台，言下之意不排除未來往電視台幕後高層工作邁進。