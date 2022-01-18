大陸《經濟參考報》18日報導，「十三五」時期以來，儘管中國機器人產業已擁有完整產業鏈，但產、銷、用環節仍存在一些卡點。例如部分核心零組件依賴進口、國產機器人市場開拓困難、中小企業「買不起」「不會用」等。專家建議，堅持機器人全產業鏈發展，加快解決技術積累不足、產業基礎薄弱、高端供給缺乏等問題，推動「政產學研用」精準配合，綜合施策形成機器人產、銷、用「通路」，推動機器人產業邁向中高端。

據報導，在蕪湖市埃夫特智慧裝備股份有限公司，應用於不同行業的機器人可以根據家具形狀調整噴塗軌跡；柔性焊接機器人能靈活移動，精準抵達焊縫。「得益於製造業『機器換人』需求旺盛以及『雙碳』目標下新能源產業拉動，2021年公司機器人業務增長較快。」埃夫特公司有關負責人說，2021年僅在太陽能行業就賣出1000多台機器人。

近年來，工業機器人產業規模快速增長。據安徽省經濟和資訊化廳裝備工業處處長施力介紹，「十三五」期間，安徽省機器人產業營業收入年均增速達33％。2020年，安徽省工業機器人產業主營業務收入達380億元（人民幣，下同），同比增長9％，全年推廣應用6100餘台工業機器人。

根據大陸工業和資訊化部等15個部門印發的《「十四五」機器人產業發展規畫》，「十三五」以來，中國機器人產業呈現良好發展勢頭，產業規模快速增長，年均複合增長率約15％。2020年製造業機器人密度達到246台／萬人，是全球平均水準的近2倍。

報導稱，儘管創新引擎不斷加速，產業鏈供應鏈韌性增強，但由於起步晚、基礎弱，中國工業機器人產業仍然面臨技術積累不足、高端供給缺乏、市場推廣受阻等隱憂。

此外，國內機器人企業還面臨市場推廣困難，「賣不掉」「買不起」「不會用」等問題並存。「十幾年來國產機器人的崛起衝擊了外企的壟斷地位，拉低了產品價格。但在價格相近時，國內企業會優先選用外企機器人產品，國內機器人企業的產品賣不掉。」資深從業者許建星說。

大陸國內機器人企業在與國外機器人企業競爭中處於劣勢，主要表現在品牌弱勢和技術積累弱勢。許建星表示，一方面是「賣不掉」，另一方面，部分中小微企業卻「買不起」工業機器人。首先是投資門檻高。其次是操作門檻高。甚至出現「買了機器人不會用」的現象。

埃夫特有關負責人建議，可以通過「政產學研用」配合以及海外技術並購，先解決工業機器人核心零組件「有沒有」問題，再一步解決「優不優」問題。此外，建議扶持大陸國內核心零組件領域優質企業，實現重點突破。

羅濤說，當前大陸國產工業機器人市場占有率太低，僅靠自身力量很難壯大，建議有關部門出台政策，首先是鼓勵企業特別是大型國企、上市公司使用國產機器人，發揮示範作用，給國產機器人技術積累的機會。其次，在扶持大陸國內機器人企業時要有針對性、系統性，不能唯規模論，而是要看企業的研發能力以及對於補鏈強鏈的作用，如此才能提高中國工業機器人整體市場競爭力。