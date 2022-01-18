中國科協原書記處書記陳剛，曾任北京市規劃委員會黨組書記、主任；北京市委常委、副市長。法院於去年2月公開審理陳剛一案，裁定陳剛非法收受他人財物1.2億餘元人民幣，構成受賄罪。鑒於他主動投案，如實供述罪行，構成自首，具有重大立功表現等具有法定減輕處罰情節，最終判決陳剛有期徒刑15年。

央視昨播出電視專題片《零容忍》第三集《懲前毖後》披露陳剛為了滿足「設計夢」，2002年到2014年期間，讓商人出資為自己興建佔地面積109畝的私家園林，內有四合院、半懸空泳池、人造白沙灘等，極盡奢華。

陳剛表示：「很愚蠢的、很愚昧的做法，根子是小我。你在整個北京的規劃中，你不是獲得了這種回報和價值認同嗎？這種喜悅不是更大的喜悅嗎？個人做那麼一個小園林有甚麼意思呢？那麼大代價，獲得了那些個人的、物質的東西，它值得嗎？現在說句心裡話，相對我自己的人生價值而言、我的生命價值而言、我的事業價值而言，我真覺得它不值。」、「到了這兒接受審查，我才解放了，睡得下、吃得下了。我很痛悔，我醒悟得晚了」。