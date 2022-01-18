距離領到年終獎金的日子越來越近，為了讓年終獎金可以「發光發熱」、放大倍數，富邦人壽建議只能用20％犒賞自己或過年發紅包、現金支出，剩下40％可以考慮用網路投保利變年金，目前宣告利率1.9％，且未來可分期領、保證20年年金給付，可作為退休規劃，另外40％可檢視保障缺口，轉嫁人生風險。

南山人壽則是建議可考慮美元固定利率還本險，六年期繳費，前5年是基本保額還本率1～5％，第六年開始每年還本6％，其滿鑫美利2保單預定利率2.2％，算是相對有競爭力的固定利率保單，且可以零歲就投保，即過去訴求的三代保單，爸爸替剛出生的小孩投保，每年的滿本金自益或作為小孩教育基金，滿期金可作為資產傳承到第三代，加上美元保單目前保單利率比新台幣高、又是主流貨幣，數十年後估計依舊流通性高。

富邦人壽表示，其網路投保利變年金，有75％是辦公室內勤人員投保，且年齡主要在35~54歲之間，這些上班族訴求無痛規劃退休金，即每月小額扣款，慢慢累積，網路投保可以用轉帳、刷卡，還可以用月繳、季繳、半年繳及年繳、躉繳或彈性繳方式，投保門檻也較低、附加費用也很低廉，目前約1.2~2.95％之間，依保單及繳費金額不同。

雖然網路投保目前只能是新台幣計價的利變年金，宣告利率1.9％，但有些民眾仍是希望以新台幣方式存退休金，不用承擔匯率風險，富邦建議可用年終的40％來規劃退休金。

至於年終獎金另外40％可強化保障的部分，富邦人壽亦建議可以考慮網路投保的定期壽險或小額終老保險，用較少的保費換較高的保障。

南山人壽則表示，有很多民眾仍是想尋找固定利率型的保單，累積資產等較為確定，因此推薦美元固定利率還本險，讓民眾可以用年終獎金規劃一個未來具現金流量、資產增值的理財工具，由於年年還本亦可以作為退休金的規劃。