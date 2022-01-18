年關將近，台北市年貨大街、商圈、大賣場公車將加密班次，但去年曾出現4萬起轎車違規占用公車停靠區案，台北市警局將於1月19日至30日間，加強取締公車停靠站違停，違反規定最高可處1200元罰鍰，並執行拖吊移置，呼籲民眾勿持僥倖心態違規停車。

經統計，北市去年取締公車停靠站違規停車計有4萬0350件，其中前10大違停路段，依序為市民大道、內湖路一段、景文街、民生西路、北安路、忠孝東路五段、民權東路六段、南港路一段、新明路、港墘路。

市警局表示，將請各分局針對轄區公車停靠站民眾檢舉及經常違規停車熱點，列為查察取締重點，對於嚴重影響交通安全者將逕行拖吊。據道路交通管理處罰條例規定，公車停靠站10公尺內禁止停車，違反者機車處以900至1200元罰鍰、汽車一律處以1200元罰鍰。

市警局強調，駕駛人如貪圖一時方便違停於公車停靠站，除了會阻礙公車停靠、造成乘客上下車的危險與不便外，假使因此衍生交通事故，也可能需負擔肇事責任，呼籲民眾務必遵守交通規則避免受罰，也確保自身及他人安全及權益，共同維護道路交通及停車秩序。