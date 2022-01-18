2021年東協國家雖飽受COVID-19疫情肆虐，不過根據CRIF中華徵信所統計推估，2021年全體上市公司（含KY股）在東協10國認列轉投資收益將超過3100億元，並可能高達3117億元，不僅創下歷史新高，並較2020年的認列收益的951億元大幅成長228％。

CRIF中華徵信所指出統計全體上市公司2021年前3季在東協10國共投資1151家轉投資事業，認列投資收益就高達2347.09億元，較2020年同期的認列投資收益610.24億元，大幅成長284.62％，其中最大的關鍵在於海運三雄萬海、長榮海及陽明各有一家子公司出現獲利爆發性成長，3家公司合計認列投資收益高達1083.94億元，其中Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd、陽明（新加坡）私人有限公司在2020年同期投資收益各僅22.83億元、0.65億元，而長榮旗下的Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.則是2021年6月才新成立的新子公司。CRIF中華徵信所推估這3家公司在第4季合計仍可貢獻360億元的投資收益。

另外，聯發科技旗下的MediaTek Singapore Pte. Ltd.可望貢獻約110億元投資收益，加上其他上市公司東協子公司在第4季合計則也可再貢獻約300億元投資收益，因此估計全體上市公司2021年來自東協10國的投資收益可望創下3117億元的歷史新高。