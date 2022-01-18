台灣燈會參展作品「紙雕水族箱」(高雄市文化局提供)。

2022台灣燈會作品-鳶尾花動物園Iris Zoo。（高市府提供）

LINE Beacon智慧導覽測試-巨人的夢幻花園。（高市府提供）

有燈會的秘密花園之稱的作品《植光．花》。（高市府提供）

正港台味招牌作品「台灣夢」。（高市府提供）

台灣燈會睽違20年重返高雄，交通部觀光局今表示活動將如期舉辦。高市府面對防疫及振興兩大挑戰，選擇正面迎擊，祭出近700顆LINE beacon用於台灣燈會智慧防疫導覽，遊客「一碼在手」就可落實實名制、享在地好康。高市觀光局也邀民眾網路票選最推遊程，可抽iPhone13、萬豪住宿券。

高市府說明，Beacon在國外博物館用於智慧導覽已行之有年，此次台灣燈會使用LINE Beacon數量破紀錄，這也是台灣首次戶外大型展演全面使用LINE beacon，以智慧導覽取代人工導覽，降低人群接觸風險，也創造更多元導覽內容。

高市府指出，遊客進場前將手機開啟藍芽及GPS定位系統，讓現場的beacon設備主動偵測每一位遊客正在觀賞哪一個作品，LINE beacon就如同專屬導覽員一般適時傳送作品介紹，讓遊客更能欣賞各領域跨界的作品。

高市府提到，賞燈遊客請先上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後取得「燈會碼」，實名制登記不僅防疫規格高於1922簡訊實聯制系統，還能輕鬆獲得作品、活動資訊。另加上應景的「虎爺發紅包」抽獎活動，看愈多作品，獲得在地商家優惠好康的機會也愈多。

為提供遊客更多元好玩的燈會遊程參考，高市觀光局也廣發英雄帖舉辦燈會遊程競賽，獲得各大知名旅行業者響應，各自推出燈會遊程同台較量，即日起由全民上網投票(投票網址:https://pse.is/3yr8n8)，投票時間至1月23日止。

觀光局指出，以個人臉書帳號登入後，1人1天可投3票，有機會把iPhone 13、Switch主機＋健身環大冒險、萬豪酒店平日住宿券、一卡通、愛之船船票、i-Ride門票等精美獎品帶回家。

觀光局表示，目前票選最受歡迎的燈會遊程，除觀賞最時尚的台灣燈會作品外，還規畫到訪原鄉人氣景點茂林紫蝶幽谷，再到美濃體驗客家文化，並入住知名五星旅館，台北出發每人3000元有找，CP值超高。另有結合泡湯賞花、農村體驗、船遊港灣、環島旅遊等多元遊程任君挑選。