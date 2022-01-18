隨著台積電法說數字告捷，去年全年EPS逾23元，而且今年第1季營收展望為季增上看9%，其股價走出N字突破，最高來到688元，創下波段新高！由於台積電占台股權值近30%，台積電的強勢也帶動了加權指數走高。近期的台股呈現加權指數相對強勢，櫃買指數相對弱勢的現象。前者在台積電及金融股表現強勁下，站在所有均線之上，而後者在中小型電子股出現一波修正下，一度回測季線，直到近日在逢低買盤進場後，櫃買指數才止穩反攻。

當前由於距離農曆年封關僅存6個交易日，市場觀望氣氛將越來越濃厚，追價力道較為不足，不僅波段的延伸性受限，同時漲停家數也減少，故盤面僅存個別族群有表現空間。本波引領櫃買指數反功的族群，首推IC設計，當中當中新掛牌的面板驅動IC廠─瑞鼎率先創下掛牌新高，不僅激勵了同屬新掛牌的類比IC廠─力智走高，整體IC設計族群也跟進，如創惟、茂達、智原、亞信等紛紛轉強上攻，而元月27日將舉行法說會的聯發科，近日股價也走強，顯見針對修正後的反彈行情，市場押寶IC設計族群為先。至於之前提到的今年應用可望增加，營運穩健向上的Mini LED族群，如LED的富采、SMT的台表科、LED封裝的億光及榮創、LED設備的惠特等，今年隨著三星、蘋果等國際品牌大廠陸續在終端產品導入Mini LED技術，Mini LED市場滲透率可望較去年明顯擴大，未來營運看俏，也可持續留意。

即將進入升息循環的金融股，隨著未來利差提升可望受惠，加上資產眾多，具有抗通膨概念，同時較不受淡季(每年前2月合計工作天數較少)影響，且去年獲利佳，具有高殖利率概念，近日也有買盤進駐。如金控的國泰金、富邦金、新光金、中信金、玉山金、台新金，再到中小銀行的聯邦銀、高雄銀、台企銀、台中銀、遠東銀等，後續業績看升，要列入追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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