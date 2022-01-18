國內疫情持續延燒，卻有不肖人士惡意散布假消息引起恐慌，一名男網友表示，家人被騙進一個名叫CDS的LINE群組，該群組宣揚喝CDS（二氧化氯水溶液的簡稱）保命，導致該群600多名成員受騙，呼籲大家要多多關心家中長輩，避免有人掉入消毒水騙局，每天喝消毒水而不自知。

原PO在網路論壇巴哈姆特發文表示，他媽媽15日在家庭群組問，「2個氧1個氯是什麼」，他以為是家人要買防疫用品才問這個問題，便回那是二氧化氯，不料媽媽秒回，「有人叫我們稀釋二氧化氯後喝掉，說能解疫苗的毒」，並補一句「怎麼辦，我喝了」。

此話一出原PO隨即向媽媽解釋，二氧化氯是一種高效能的殺菌消毒劑，只能用來消毒器具、設備，不可以直接接觸皮膚，更不可以飲用，並叫媽媽趕緊多喝水，把毒素排除。

後來才得知，媽媽之所以會喝二氧化氯，是因為有人把她加進一個有600多人、名叫CDS的LINE群組，該群組不斷宣揚不要去打疫苗或做PCR篩檢，若想保命就服用CDS，還附上購買連結。

原PO點進其中一個連結看，發現該商品的說明欄有放上MSDS（物質安全資料表）的警告標語，猜測這些不肖人士可能覺得長輩好欺負、看不懂英文，所以連「商品有毒」等標示都沒有刪除，「還有600多個人花20鎂（約台幣550元）買消毒水來喝，真的好蠢」。

原PO氣憤表示，「居然有人利用這些知識來騙人，以達到自己的某種利益，真的太可怕了」，並呼籲大家要多多關心家中長輩，避免有人掉入消毒水騙局，每天喝消毒水而不自知。