新北市長侯友宜（右3）宣布啟用智能漁港系統，表示智能漁港可提升漁港安全應變能力，實踐智能科技新北市。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜試用智能漁港系統，遠端廣播提醒進入漁港危險區域的民眾遠離開該區，後來發現是漁業處事先安排好的人員舉牌稱在巡視港區。（陳慰慈攝）

推動智慧城市，新北市首創漁港智慧化管理，投入6千萬元設置漁港智能管理中心，導入AI影像辨識科技及建立資料庫分析大數據，提高管理效能、降低人力支出，目前船留、觀光客多的澳底、深奧、野柳等14個漁港辦理，未來將再評估需求增加，新北市長侯友宜今出席智能漁港系統啟用典禮表示，智能漁港可提升漁港安全應變能力，實踐智能科技新北市。

侯友宜表示，新北市擁有145公里長的海岸線，目前有28座漁港全台最多，因幅員遼闊漁港位置也分散，漁港管理耗費人力，以往無法第一時間掌握狀況，需仰賴海巡單位等協助，有了漁港智能管理中心，整合交通部航港局AIS定位系統、漁港港監系統、水下光傳輸系統、漁港船流監控系統及安檢單位管理資源，透過網路傳輸打破空間限制，可即時掌握漁港動態，大幅減少人力支出，也提升漁港管理效率，希望讓漁港轉型。

新北市「智能漁港政策」從「智慧管理」、「節約能源」及「友善觀光」三大面向出發，第一期工程包括路燈發報船流系統、岸水岸電補給系統、漁港觀光網站，導入AI人工智慧影像辨識學習技術自動辨識，並透過建置監視及廣播設備，可單向廣播將管理人員聲音傳送至漁港端，針對危險區域警示、遠端廣播提醒民眾及漁民注意安全及管理違規行為，自動通知管理人員，達到漁港智能管理效益。

漁業處長張麗珍說明，在天候狀況不佳，透過漁港智能管理中心就能即時掌握漁船進出避風狀態及調節港區船席位，並設置欄木網，即時攔截漂流木跟垃圾避免飄進港內；另也能了解水下放流復育的結果，這些大數據的收集未來都能做為防災的預測及漁港跟漁業政策的輔助系統。

農業局長李玟舉例，如民眾在違規區域釣魚，以前漁港管理所人員需不定時去現場巡察才會得知，現智能漁港系統會主動示警，隨時廣播提醒要求民眾離開，管理人員一機在手即能掌握所有漁港訊息，可大幅減少其工作量。