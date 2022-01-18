改裝車深夜狂飆擾鄰 瑞芳警逮人扣車開罰送法院

本月14日深夜新北市瑞芳區四腳亭坑路有2人騎乘改裝車競速，引擎噪音擾鄰，居民向警方報案，瑞芳警分局到場取締，但改裝車主已離開，事後警方調閱周邊監視器，鎖定對象，昨（17）日通知2名改裝車主到案，當場開罰並以公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

瑞芳分局表示，14日深夜接獲民眾報案，有改裝車競速，引擎聲刺耳無法入眠，警方調閱監視器，發現有2部小貨車載運改裝車到場，以車追人通知車主到案說明，違規部分依道路交通管理處罰條例第12條改裝車未懸掛車牌及第43條在公路上競速告發及扣車外，訊後並將當事人依公共危險罪函送基隆地檢署偵辦。

據了解，43歲的蕭男與41歲的游男平時從事工程工作，因對改裝車有共同興趣，常在網路討論結識，此次相約深夜在公路上進行車輛調教及測試。

瑞芳分局長謝龍富表示，公路非賽道，請民眾勿因個人興趣而危害其他用路人安全，警方也會持續加強稽查取締，以維護廣大用路人行車安全。