謝和弦前妻Keanna日前在IG發出大膽直白露骨的貼文，文末還直接標記「ØZI」，掀起熱議，Keanna起初否認2人關係，卻在17日晚間再度發出長文，改口承認與ØZI曾有過關係，更秀出他們曖昧調情私訊，她怒轟ØZI沒出面解釋，「我是砲友暈船嗎？」。對此，ØZI的母親葉璦菱18日表示有看到新聞、關注到此事，無奈嘆氣說：「真的是很無聊的肥皂劇。」

葉璦菱透露日前有告誡ØZI以後交友要慎選，「我當媽媽的，只能這樣說」，並提到ØZI近期都在忙音樂、工作，葉璦菱也特別叮嚀ØZI不要太過憂心，她開明說：「這都是年輕人交朋友的問題，大家都年輕過，大家交朋友都會交到不對的或是益友，在愈年輕的時候就愈不懂的去選擇，什麼朋友都交，現在長大了，漸漸會發現什麼朋友可以交、不可以交的。」

ØZI將滿25歲，葉璦菱分享ØZI年僅20歲就與唱片公司簽約，隨即進入歌壇當歌手，「他發展也滿快的，過去還年輕，現在開始交朋友要小心，過去的事就過去了，人要往前看，以後交朋友慎選就好，過去的事不要懊惱。」

農曆佳節將至，葉璦菱表示過年將與家人們一起聚餐、跟好友拜年，盼ØZI給自己至少3天休假，她希望ØZI可以去郊外的民宿、去泡湯，讓自己充電、放鬆，「不然我看他都要忙到爆炸了。」葉璦菱去年透露將推出新專輯，由ØZI製作，她直說因為疫情，今年過年不方便出門，就在家監督ØZI來好好製作她的新專輯，「他除了要忙他的，也要忙我的。」