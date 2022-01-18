監委下周將到雲林縣政府，調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地，國民黨文傳會主委凌濤今天反擊說，民進黨殺紅眼的「割喉戰」，除了考試院以外，憲法五權已有四權參戰，當民進黨立委蘇治芬點名張麗善後，監察院立刻跟進追殺，執政黨現正示範利用職權進行政治清算。

凌濤表示，他自己身為雲林人最清楚，蘇家是北港「有名的」的政治家族，蘇治芬就是憑著家族早早出道，請蘇治芬正視事實，停止對事實移花接木來影射縣府包庇，別再繼續在地人都心照不宣的「政治表演」。

針對監委下周南下調查張家，凌濤指出，回顧整起事件脈絡，張啟盟是在2018年向「民進黨李進勇執政時期」的雲林縣府，申請農業經營計畫並通過才開工，後續申請變更設計，張麗善時期的雲林縣府也於2020年1月17日主動接受檢舉並展開會勘清查，更於1月22日就開罰，蘇治芬卻在當年1月30日才於臉書公開「爆料」，製造她讓縣府「被動處理」的假象，實在是政治表演高手。

凌濤直指，蘇治芬此次舊案新炒，今年1月4日發文「下架張家」在先，監察院隔日火速發出函文，但實際上該案早在去年9月就移送地檢署偵辦，張麗善的雲林縣府不但未曾包庇，更是秉公處理，「監察院添油加醋是在回應誰的要求？」

凌濤批評，此次南下的三位監委當中，更有前時代力量創黨元老、不當黨產委員會主委林峯正之兄林郁容、曾任扁政府行政院政務委員的林盛豐，很難不令人質疑此次調查的公正客觀，是否有政治因素介入。

凌濤表示，國民黨以時間點合理推斷蘇治芬對監院指手畫腳，民進黨卻急忙拿著監院澄清聲明馬上要求道歉，假設「澄清」就得要道歉，那張麗善「澄清」自身沒有特權、縣府沒有包庇，蘇治芬難道不應該先向張麗善誠心表達歉意？

再者，如果蘇治芬記得自己過往的司法案件經歷，就應該不會在「張家案件」尚未審判以前，就開口閉口指涉他人清白。此外，蘇治芬除了1月4日發臉書文隔空指揮監察院調查雲縣府，1月17日遭媒體曝光後也毫不避諱，再一次於臉書大喇喇發文為監委調查方向定調，請問監委還需要來嗎？還是其實這份未來的調查報告，已經送交蘇治芬過目了？