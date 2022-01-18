伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）的19歲兒子「小哈利」庾恩利，跟隨父母的腳步，在2021年8月以「En-Li恩利」為名開通微博帳號，正式宣布出道，由於恩利過去曾因扮女裝爆紅，他近日接受大陸時尚雜誌裝訪時，恩利也大方回應穿女裝風波：「我在穿著上非常情緒化，衣服只是衣服而已」，恩利希望外界看到他的精神層面，而非外在，而媽媽伊能靜事後也特別發文力挺恩利。

恩利過去曾多次因扮女裝爆紅，他穿女裝、戴長假髮、化濃妝的模樣妖嬈、艷麗，魅力不輸女性，而恩利日前接受大陸時尚雜誌《SUPER世界青年》採訪時則表示，他在穿著上非常情緒化「衣服只是衣服而已，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀，我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態。我不希望有了某一打扮，就有了對人的一種設定」，恩利認為，世界不應該只有統一的審美標準，恩利希望外界看到他的精神層面，而非外在。

不過恩利穿女裝的動作，仍引發陸網正反兩面評價，而媽咪伊能靜則在小紅書分享恩利的採訪，並發文：「這是我的孩子，我愛他」力挺兒子，認為小哈利做喜歡的事、讀喜歡的大學，內心很踏實。

伊能靜發文挺恩利：「這是我的孩子，我愛他」。（圖／取材自伊能靜小紅書）

其實，針對恩利扮女裝，伊能靜就多次發聲挺兒，她支持小哈利全心做自己，伊能靜認為：「尊重別人做自己非常珍貴，爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴」，真性情告白讓人動容。