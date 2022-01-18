【LIVE直播】北部5縣市多點爆發確診 陳時中最新說明｜2022.01.18

國內今天新增17例本土個案，這波從1月3日桃機清潔員確診開始的傳播鏈，截至今天破百人確診，達到111例。指揮中心表示，17例本土中，聯邦銀行相關群聚再增6人，分別為5名行員、1名家人確診，以及西堤群聚再增4名顧客確診，為1月7日吃飯的1名顧客，一家七口去用餐，2名小孩確診後，媽媽、阿嬤去醫院照顧小孩、昨天也確診，今天爸爸陰轉陽確診，以及9日吃飯的3名顧客，同時9日在西堤聚餐的案17997客人傳給其工作接觸者。

此外還有新竹市一家四口，爸爸、媽媽及2個女兒都確診，兩名女兒就讀的竹縣義民中學國中部、竹市三民國小緊急停課14天提早放寒假；桃機防疫計程車再增1名司機確診，Ct值只有12，以及還有一名確診是桃機清潔員在金嗓歌友會的接觸者，1月4日居家隔離，今天陰轉陽確診。

今日境外移入新增49例，17例為落地採檢，32例居家隔離採檢。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增17例本土個案及49例境外移入，共66例COVID-19確定病例，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(21例)、越南(5例)、加拿大(4例)、英國(3例)、法國(2例)、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月3日至1月17日。

今日17例本土確診個案表。(指揮中心提供)