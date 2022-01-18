小S遇上犀利始祖陳文茜，火花四射。（CATCHPLAY＋提供）

CATCHPLAY原創自製OTT綜藝節目《熙娣想聊》，本周四最新集數主持人小S徐熙娣將前往清幽的山中，登門造訪集智慧與犀利的資深媒體人陳文茜。在18日釋出的最新預吿中，小S沉浸在陳文茜的床上，故作害羞地說：「妳要幹嘛文茜姐，妳不要這樣…」陳文茜踢著小S說：「臀部非常有彈力，黑人都說妳的身材超好的！」令小S隔空怒嗆：「陳建州憑什麼聊我的身材啊！」

當陳文茜興致勃勃地推薦《柴契爾夫人》給小S並介紹：「她跟雷根兩個人…」小S不耐煩地說：「OK這段我覺得夠了！」爆笑終結藏書話題；最後小S遭陳文茜犀利提問：「什麼叫做早洩？」小S說：「比如說他沒有到那個地方…」陳文茜追問：「那妳會怎樣？」小S尷尬地說：「唉唷，妳怎麼讓主持人這麼害羞啦！我就會說再等一下…」平常都是主持人讓來賓害羞的《熙娣想聊》，這回麻辣天后小S遇上道行高深的犀利始祖陳文茜，尺度超開的談話讓兩人頻頻害羞地掩面大笑！

《熙娣想聊》大咖來賓包羅萬象，集集皆有亮點，第五集找來小S仰慕已久的陳文茜，她說：「我一直都是文茜姐的書迷，崇拜她非常久了，最近她出了一本書，她很誠實地寫出女人無時無刻都很需要愛情這件事情，我真的很想要聊一聊關於她在這一方面的想法。」究竟國際巨星兼資深人妻的小S心中有什麼愛情的煩惱需要找上文茜姐來聊一聊？而以往都是來賓必須招架小S的犀利發問，這回當小S遇上犀利始祖陳文茜，兩人會擦出什麼勁爆火花令人期待。

先前釋出節目預告已有不少觀眾猜出來賓陳文茜，令眾多網友瘋狂敲碗本集並留言支持：「我心中IQ最高的女性是文茜姐姐，EQ最高的則是小S，所以很期待高IQ和高EQ的女神對談！」《熙娣想聊》最新一集將於本周四下午5點在CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。