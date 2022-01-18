新竹疫情趨嚴峻，遠百（2903）竹北店預計20日正式開幕，遠百上午宣布延期，以避免群聚。

遠百竹北店在14日起開始試營運，新竹縣長楊文科與遠東集團董事長徐旭東即連?同台開箱，不僅兩人帶逛新賣場，同時一起脫口罩逛吃糖葫蘆、紅豆餅等，楊文科同時揚言，竹北遠百的開幕將為縣府帶來34億權利金收入，且隨著竹北遠百店業績增長抽成，十年內預計抽成與BOT權利金收入至少50億元。

遠百竹北是遠百全台第12店，總營業面積逾二萬坪，自14日試營運以來，首日即湧入逾三萬人潮，遠百董事長徐旭東並強調，首年業績即挑戰50億，且可望損益兩平。新竹疫情嚴峻，遠百（2903）竹北店預計20日上午正式開幕，今宣布延期，以避免群聚。

遠百竹北店在14日起開始試營運，新竹縣長楊文科與遠東集團董事長徐旭東即連袂同台開箱，不僅兩人帶逛新賣場，同時一起脫口罩逛吃糖葫蘆、紅豆餅等，楊文科同時揚言，竹北遠百的開幕將為縣府帶來34億權利金收入，且隨著竹北遠百店業績增長抽成，十年內預計抽成與BOT權利金收入至少50億元。

遠百竹北是遠百全台第12店，總營業面積逾二萬坪，自14日試營運以來，首日即湧入逾三萬人潮，遠百董事長徐旭東並強調，首年業績即挑戰50億，且可望損益兩平。