由世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與合作開發團隊 Flying Wild Hog 所推出，風靡全球的暢銷動作遊戲 IP 系列作《影武者 3（Shadow Warrior 3）》即將於台灣時間 3 月 2 日同步發行 PC、PlayStation 與 Xbox 等多平台版本！即日起，《影武者 3》將開放預購，搶先下訂即可獲得擁有八足、能夠大殺四方的兇猛武士刀 ── 青蛸刀（Koromodako Katana），主機玩家們搶先預購更能直接將《影武者》、《影武者 2》一次打包帶走，暢享遊玩系列作的快感。

遊戲官方預告

幕府時期 FPS 鉅作《影武者 3》開放預購 3/2向神靈鬼怪正式宣戰

在《影武者 3》中，叛變的企業武士領袖王洛（Lo Wang）和曾是前雇主、世仇身分，到後來成了跟班的大蛇吉拉，共同踏上了難如登天的征途，企圖重新捕獲他之前勉強從永世監牢中釋放出來的遠古巨龍。

幕府時期 FPS 鉅作《影武者 3》開放預購 3/2向神靈鬼怪正式宣戰

手持殺氣橫溢的刀槍棍棒、深入未知的土地、追蹤各種陰暗的生靈，從而再次拯救人類於水火之中，解決世界末日危機。說起來，任務並不困難：只需一個殞身之神的面具、一顆龍蛋、一丁點魔法、還有猛到足夠撕裂所有妄圖擴張的陰暗的強大火力，就夠了！

對《影武者 3》有興趣的玩家們可以追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和遊戲官方 Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) 的 twitter 以獲得更多詳細內容。《影武者 3》預定於 3 月 2 日上架，即日起在 Steam 上開放預購，預購內容包含《影武者 3》遊戲與預購限定武器青蛸刀。