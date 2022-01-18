台中椪柑於國外及國內皆有通路販售，歡迎民眾踴躍選購。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

椪柑果皮橘紅象徵吉利帶至東南亞，提供在地優質年節禮盒採購選項。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局協助外銷椪柑650公噸至新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及香港等地。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中椪柑受疫情、塞港、缺工及原物料成本上漲等影響，外銷出口遭遇極大困境。市府農業局輔導農民團體及合作社場等，今年順利出口650公噸椪柑，創造新台幣5000萬產值，除穩定市場價格，提升農民收益，也將吉利象徵帶至東南亞，提供在地優質年節禮盒採購選項。

每年10月至次年4月是柑橘盛產季節，橘子有三兄弟，分別是椪柑、茂谷柑和桶柑。台中氣候適宜，造就椪柑果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸，種植面積達1373.8公頃，總產量2萬5994公噸，主要生產於東勢、石岡、豐原、后里及潭子區，為全台第二大產區。

農業局表示，東南亞國家華人市場非常喜愛台中優質椪柑，是年節送禮最佳伴手禮，各僑界及百貨商場皆積極促銷推介台中優質椪柑，駐汶萊台北經濟文化辦事處大使李憲章更親力親為，至汶萊第一百貨全力促銷，出口至汶萊第1櫃椪柑共17公噸，全被搶購一空。

農業局說明，歷年市府積極輔導農民團體外銷農特產品，今年除出口椪柑650公噸至新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及香港等地，在疫情嚴峻時持續拓展外銷市場，也在國內市場包含好市多、家樂福、全聯及普利共好網路商城等通路販售，歡迎民眾踴躍選購。