美債18日早亞洲時段突攀升，十年期債息更創兩年高位，納指期貨更挫過百點，令港股早段表現反覆，一度升167點後再度轉跌。

香港信報報導，17日晚間美股休市，恒指開盤仍上漲56點，報24274，早段一度轉跌，但隨後止跌回升，最多升167點，高見24385。

美債息抽高，十年期更升至1.8536％，創2020年1月14日後最高，港股升勢不保，一度轉跌72點，低見24145，之後跌勢回穩。最終恒指收報24183，跌34點，跌幅為0.14％。

國指收報8481，升17點，漲幅為0.2％，恒生科指收造5749，升25點，漲幅為0.4％，成交額為636.5億港元。

個股方面，藍籌股匯控走低0.3％，友邦降1.3％，建行降0.3％，石藥挫2.3％，為表現最差藍籌。騰訊走低1.2％，阿里下滑0.3％，但美團仍升0.9％，京東微升0.1％，小米升0.9％。