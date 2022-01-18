終端需求強勁，若農曆年後拉貨動能持續，銅箔基板廠台燿(6274)第1季營運不僅可望優於去年同期，亦有機會挑戰去年第4季水準，日系外資最新報告維持「買進」評等，但受到台股走弱拖累，台燿今天盤中股價由紅翻黑。

由於逐漸進入淡季，台燿2021年第4季合併營收為53.25億元，季減6.1%，累計2021年合併營收為211.32億元，年增17.13%。

伺服器及5G基礎建設歷經去年第3季的調整後，自去年11月起回穩，由於資料中心及5G電信終端需求不弱，台燿第1季訂單狀況蠻好的，加上去年第1季基期較低，台燿第1季營運可望優於去年同期，若農曆年後拉貨動能持續，台燿單季營運有機會挑戰去年第4季水準。

日系外資最新報告指出，隨著銅箔基板材料在各種終端應用中升級，尤其是2023年，當800G光交換器(Optical Switch)產品進入市場，未來兩年將是台燿上升周期，不過，低於預期的5G基站及資料庫中心需求，以及高原物料價格，我們下調台燿2021年/2022年/2023年獲利預估5%/8%/5%，維持「買進」評等，但目標價下調至130元。