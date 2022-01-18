大陸《環球時報》18日報導，日本首相岸田文雄17日在國會發表上任後首次施政方針演說，宣揚其「新時代現實主義外交」，強調日美同盟重要性，同時提及今年是日本與中國建交50周年，希望與中國發展穩定的關係。共同社稱，岸田的表態說明其「考慮到了平衡」。

《環時》報導，中國社科院日本研究所副研究員盧昊表示，岸田等人的最新表態都顯示了岸田政府在對中政策上的兩面性，保持日中關係基本面的穩定，同時聯合其他國家從外部制衡中國。

另據媒體報導，本月21日，岸田將與拜登舉行視訊會談。這將是岸田上任後與拜登首度長時間會談。雙方的對華立場被認為是該會談的議題之一。此外，民進黨人士透露，數名立法院委員18日將與日本政府前官員和議員首次舉行「台日安保論壇」。

盧昊表示，近期，日本政壇一些重要人物不斷在台灣問題上打擦邊球，一步步侵蝕中方底線。中方已給出明確警示，如果日方執意玩弄「台灣牌」，將危及中日關係大局。

據《讀賣新聞》報導，日本本屆國會17日開幕，至6月15日，會期共150天。當天下午，岸田在眾議院發表首份施政方針。根據媒體發布的演說全文，岸田著重強調了其在抗擊新冠肺炎疫情和應對氣候變化方面的方針，只在演講的第八部分談及外交政策。

「這是在日益艱難複雜的國際形勢下考驗日本外交強韌性的一年。」岸田稱，他將帶頭堅定地為未來高舉理想旗幟，面向現實，發展「新時代現實主義外交」。岸田稱，他將盡早與美國總統拜登舉行會談，進一步加強作為日本外交和安全基石的日美同盟的威懾力和應對力。他提及近期與澳洲總理莫里森宣布將日澳「特殊戰略夥伴關係」提升到一個新階段，稱「我決心與盟友和志同道合的國家合作，與內閣中的第一位全職助手一起處理嚴重的人權問題」。2021年11月，岸田政府宣布在內閣中首次設立人權問題首相輔佐官，擔任該職務的中谷元被媒體爆出曾批評中國的人權政策。

共同社稱，岸田在演說中還表示，為推進「自由開放的印太」構想，將與澳洲、印度、東協和歐洲各國攜手合作。「關於中國，我們將堅持應該堅持的，並敦促中方負責任地行事。同時，我們將繼續在各種問題上進行對話，就共同問題進行合作，牢記今年是日中邦交正常化50周年，力爭構建具有建設性且穩定的關係。」

同日，日本外相林芳正在國會發表外交演說，也表達了類似的立場。共同社引述他的發言稱，考慮到軍力增強的中國，日本將進一步強化日美同盟的威懾力，「也需要徹底強化日本自身的防衛力」。關於釣魚台問題，林芳正稱「決不能允許單方面改變現狀的嘗試」，並提及南海、台灣、香港等問題。另一方面，他也表示在共同課題上，日方將與中方合作。