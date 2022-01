學生許又云、盧宥伃、黃安瑜、劉紜禎、蔡宏廉、蘇意雯協助南投縣草屯鎮有機小農楊基裕(前排右二)行銷1000公斤有機米,學生們發想米賀卡讓稻農很驚喜。(維多利亞實驗高中提供)

喜氣又知性的米賀卡短短一周內以網路表單方式被訂購一空。(維多利亞實驗高中提供)

收到米賀卡還可以學一句英文賀詞。(維多利亞實驗高中提供)

雲林縣私立維多利亞實驗高中接獲任務幫有機小農賣1000公斤台稉九號米,6名高中生腦力激盪因應農曆春節到來做成「米賀卡」,每張卡片含有150公克白米,相當於電鍋的一杯米,限量6000張,一張50元,卡片寫著中英文賀詞,例如虎你健康(May good health be with you.)、粒粒平安(May every grain of rice bless youwith peace and security.)已預購一空。

維多利亞高中同學參加第四屆新農業行銷競賽,被分配到為南投縣草屯鎮有機小農楊基裕行銷1000公斤有機米,盈餘可捐助弱勢團體。

學生許又云、盧宥伃、黃安瑜、劉紜禎、蔡宏廉、蘇意雯想出「米賀卡」點子,設計吉祥虎造型的紅包,徵求吉祥詞語及英文翻譯,共推出6款,包括吉星高照

(May good fortune fall upon you)、歲歲平安(May you have peace at every age.)、. 請您吃飯(We hope you enjoy the special rice from us.)、粒粒平安(May every grain of rice bless you with peace and security.)、虎你健康(May good health be with you.)、虎年發財(May we wish you wealth and prosperity.)

指導老師李若松表示,許又云、蘇意雯還參加斗南農會舉辦的農產品行銷設計工作坊,得到雲科大張文山所長指導,台大生物產業傳播暨發展學系教授黃麗君收到精緻的米賀卡後非常驚喜,認為是幫助農產品行銷的經典之作,要拿到課堂當成教案,學年結束再享用。

維多利亞高中學生會長黃安瑜、總幹事盧宥伃協助行銷,不靠任何廣告傳單,僅透過網站宣傳「鼓勵同學公益愛心、幫助弱勢學童文具」,並推出網路預購表單,限量6000張,1張50元,短短幾天就湧入5270張預購量,除了診所、寺廟、工廠訂購,也有學生買來送親友,學生們為避免超賣,已關閉表單。

學生們表示,1000公斤米8成以米賀卡形式售出,剩下的將以家庭號在學校擺攤出清,營業額比農家賣白米高出好幾倍,扣除米與包裝材料費用,估計盈餘多達10萬元,將全數捐給雲林弱勢兒童購買文具。