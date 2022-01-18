“Masks Don’t Work” guy was just led out of Rod Laver Arena by two police officers.



Someone shouted “Get him out of here.”



Someone else shouted what sounded like “no mask, no play.”



(My wife says “no hat, no play” is a common schoolyard rule in Australia.) @AustralianOpen pic.twitter.com/Yc2IYSagyg — Michael Miller (@MikeMillerDC) January 17, 2022

澳網首日就爆出觀眾不戴口罩遭驅逐的事件，主賽場羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）的比賽中，一位反對強制戴口罩的球迷被兩位警察帶離場，旁邊有人大喊「叫他滾出去」「沒口罩就沒比賽」。

《華盛頓郵報》的雪梨主管麥克米勒（Michael E. Miller）在推特描述當時的情況，大部分的觀眾都戴著口罩，但有少部分沒戴，其中一人甚至拿著標語大喊「口罩無用（Masks don’t work）」騷擾到旁人看球而被攆出去。英媒《每日電訊報》報導當晚有另一場口罩衝突，一位沒戴口罩的觀眾拉下另一人的口罩，兩人爆發肢體衝突，打架的實際原因不明。

澳洲境內一直都有少數團體極力反對疫苗、反對戴口罩。在喬柯維奇（Novak Djokovic）離境之前，墨爾本又出現一次反對「疫苗暴政」的街頭抗議，今年初在南部的阿得雷德也有一人在街頭反口罩示威，質疑「憑什麼那些便宜的口罩可以擋住COVID-19？」試圖硬闖記者會而遭到警察壓制上手銬。

這些主賽場的觀眾原先是預計看到喬柯維奇的，他開打前夕遭驅逐之後，臨時改成第3種子祖維瑞夫（Alexander Zverev）的比賽，他以直落三擊敗非種子選手Daniel Altmaier。

原本做為喬柯維奇對手的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）失去打主賽場的機會，被遷移到旁邊的小球場比賽，但他的對手改成會外賽的卡羅索（Salvatore Caruso），凱柯曼諾維奇因此打贏了首仗。