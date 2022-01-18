澳網首日就爆出觀眾不戴口罩遭驅逐的事件，主賽場羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）的比賽中，一位反對強制戴口罩的球迷被兩位警察帶離場，旁邊有人大喊「叫他滾出去」「沒口罩就沒比賽」。
《華盛頓郵報》的雪梨主管麥克米勒（Michael E. Miller）在推特描述當時的情況，大部分的觀眾都戴著口罩，但有少部分沒戴，其中一人甚至拿著標語大喊「口罩無用（Masks don’t work）」騷擾到旁人看球而被攆出去。英媒《每日電訊報》報導當晚有另一場口罩衝突，一位沒戴口罩的觀眾拉下另一人的口罩，兩人爆發肢體衝突，打架的實際原因不明。
澳洲境內一直都有少數團體極力反對疫苗、反對戴口罩。在喬柯維奇（Novak Djokovic）離境之前，墨爾本又出現一次反對「疫苗暴政」的街頭抗議，今年初在南部的阿得雷德也有一人在街頭反口罩示威，質疑「憑什麼那些便宜的口罩可以擋住COVID-19？」試圖硬闖記者會而遭到警察壓制上手銬。
這些主賽場的觀眾原先是預計看到喬柯維奇的，他開打前夕遭驅逐之後，臨時改成第3種子祖維瑞夫（Alexander Zverev）的比賽，他以直落三擊敗非種子選手Daniel Altmaier。
原本做為喬柯維奇對手的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）失去打主賽場的機會，被遷移到旁邊的小球場比賽，但他的對手改成會外賽的卡羅索（Salvatore Caruso），凱柯曼諾維奇因此打贏了首仗。
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