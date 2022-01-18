PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

Omicron變種病毒入侵台灣，引爆全民恐慌。衛福部部長陳時中12日稱「疫情已在收斂中」，隨即引發外界砲轟；陳14日改口稱是指「機場部分收斂」，仍引發輿論熱議。陳的「收斂論」引爆PTT論壇網友怒火，紛紛質疑若疫情真有收斂，確診數應是遇來愈少才對，怎麼反而確診數愈來愈多還屢創紀錄？大批網友發揮創意，對「收斂」一詞做出各種諷刺性解釋。

陳時中12日稱「本土疫情收斂中」，然隔天本土一口氣再增14例，創下當時新高，陳的言論遭到抨擊。陳後來被問到「收斂」問題稱，說疫情收斂指的是機場整體的疫情，經過PCR複驗若沒有新案例在機場是相對安全，除了此次複驗之後還會再做一次，現在聯邦案則是重中之重。

隨著疫情不斷延燒，陳時中的「疫情已在收斂」被網友封為「最新金句」，有網友在PTT論壇發表文章《為何越收斂，確診數卻越多？》此文吸引大批網友留言，紛紛表示：「收斂的是人心」、「收斂你的心」、「向無限大收斂」、「兩週後會收斂」、「往無窮級數收斂，是這樣嗎？」「說收斂就收斂，敢嘴？」

不僅如此，也有網友表示：「收殮，懂？」「還沒校正回歸，急什麼？」「有點邏輯的都知道這在搞什麼，很簡單的」、「不用擔心，一切都在掌控中」、「再吵『中共同路人』就出場了」。