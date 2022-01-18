新黨主席選舉結果出爐，由現任黨主席吳成典順利連任，投票率達45.80％創新高，吳成典當選後表示，他將積極推派清新、沒有財團背景的候選人參選年底市議員選舉，新黨也規劃派人參選台北市與新北市長，讓選民能有更好的選擇。

新黨指出，本次黨主席選舉共有兩人登記參選，楊世光抽中1號，吳成典抽中2號，而黨主席與黨代表循往例採通訊投票，在去年12月13日寄出選票給黨員，投票時間共一個月，黨員最晚應於1月14日前選票寄回，開票時間訂於1月17日，新選出的黨主席人選責任重大，因為兩年任期內將遇上2022年底的地方選舉和2024年1月的大選。

新黨表示，黨內選舉黨員投票情況空前踴躍，最終投票率達45.80％，創下新高，楊世光得票率28.66％，吳成典得票率71.34％，吳成典順利連任，而黨代表應選25席，共有53人參選。

吳成典表示，感謝黨員對他就任近兩年以來路線的肯定，新黨是小市民的政黨，要致力於推動各種改善民生的政策，因此他一方面將積極推派清新、沒有財團背景的候選人參選年底市議員選舉，以期讓更多沒有與既得利益勾結者的人進入議會，為民謀福；另一方面新黨也規劃派人參選台北市與新北市長，讓選民能有更好的選擇。

吳成典強調，針對兩岸政策，他會繼續努力於推動兩岸交流互動，降低兩岸對峙氛圍，新黨堅持和平統一的主張不會改變；新黨黨內重要成員均為學術菁英，且長期作為小市民代言人，致力於關心民生議題，並重視中華文化的傳統美德，也以追求中華民族團結偉大復興和謀求世界和平、確保台灣人民的福祉為中心思想。