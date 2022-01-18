台中市北屯區民宿「貝斯小屋」被網紅踢爆竟是補習班改裝，教室直接擺設床組，並增設隔間衛浴，窗戶僅用紙板遮蔽，設備簡陋。台中市觀旅局12日接獲檢舉補習班違法經營民宿，即派員上網搜證，並依刊登地址派員稽查，現場大門深鎖，未查獲非法事證，已列管該址，將持續前往稽查，悍衛消費者安全。

為保障民眾住宿安全，觀旅局會同市府相關單位組成聯合稽查小組稽查非法旅宿，每周排定4至5天不定期執行旅宿業稽查，一旦經查獲非法經營事證，即依法裁罰並勒令歇業。針對同一經營人於同一地點經查獲並裁處2次者，除裁處罰鍰，執行停止供水供電處分。

農曆春節將屆，觀旅局提醒有規劃出門旅遊的國人，訂房住宿前先至臺灣旅宿網查詢全國各地合法旅館或民宿，亦可於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，切勿因網路訂房平臺刊登裝潢精緻或價格便宜的資訊而入住非法旅宿，保障住宿安全與權益。