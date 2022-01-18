新竹縣生產的柑桔是農曆年節首選伴手禮，縣府為方便民眾選購優質柑桔果品，22日和23日將在縣府前廣場舉辦「2022新竹縣柑桔美食生活節」活動，縣長楊文科指出，目前疫情有升溫趨勢，將嚴守防疫規定，若中央有通知規定，才會宣布活動暫停。

楊文科說，新竹縣除了竹北、新豐和湖口沒有種柑桔外，其餘10鄉鎮共種植2千多公頃的柑桔，生產量達4萬多公噸，尤其是桶柑更是年節最好的伴手禮，縣府每年舉辦柑桔的故鄉活動，就是要幫助農民增加收益。

今年活動以「柑桔美食生活節」為主題，規畫柑桔美食市集，販售各鄉鎮柑桔創意料理及傳統客家美食，希望能將當季最香甜美味的柑桔及各鄉鎮的特色農特產品，呈現給消費者選購。

楊文科說，由於Omicron快速蔓延，會依照中央疫情中心規定，嚴守防疫規定，做好防護措施，如果中央有另行通知才會考慮22日和23日在縣府前廣場的活動暫停。

縣府農業處長范萬釗說，參加柑桔美食生活節活動的民眾須配合實聯制、量體溫、手部消毒及全程配戴口罩，落實個人防護措施及各項防疫規範，並決定規畫的野餐布置比賽活動取消，並且不設置用餐區。

為迎接2022虎年到來，只要身分證有2或是虎年出生的民眾，可參加抓鈔機拿獎品活動，將會採取保持社交距離方式舉辦。

為促銷新竹縣柑桔，現場購買柑桔滿5斤，可抽iPhone13、掃地機器人及藍芽音響等好禮，會場並有臉書粉絲專頁按讚享柑桔美食、指定貼文留言抽柑桔禮盒、柑桔寶寶計重賽及限量紅包袋發放等好康活動。