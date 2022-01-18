美國知名「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian）與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）曾有一段6年婚姻，兩人於去年宣布離婚後，雖曾上演疑似復合戲碼，但最後依然各自約會。目前肯爺正與辣模打得火熱，金卡戴珊也與諧星彼得戴維森（Pete Davidson）約會中，但肯爺知道後竟十分不爽，在新歌裡公開嗆前妻新歡，讓眾人再度傻眼。

肯爺自從去年宣布與金卡戴珊離婚後，便陸續傳出與布萊利庫柏的前女友，也就是名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk），以及22歲的性感辣模凡妮翠亞（Vinetria）熱戀，但沒多久後又在近日傳出結交新歡朱莉亞福克斯（Julia Fox），兩人甚至還在狗仔的鏡頭前接吻，大方曬恩愛，完全不顧外界的眼光。

但即使如此，肯爺聽說前妻金卡戴珊與彼得戴維森約會並被媒體拍到多張照片時，卻十分不開心，他甚至還在新歌《My Life Was Never Eazy》中，直接點名彼得戴維森，並嗆他「老天爺讓我活下來就是為了要打爆他」，似乎無法接受前妻與其他人親近。

但事實上，肯爺與金卡戴珊的關係撲朔迷離，他們在離婚時曾向外界表示「會永遠愛著對方」；金卡戴珊不久前也穿著婚紗現身肯爺的新歌演唱會上，讓台下觀眾欣喜若狂以為兩人即將將復合。但近期除了傳出兩人各自都有約會對象外，金卡戴珊還下令不准肯爺未經允許出現在她家中看小孩，而這樣的限制似乎讓肯爺相當痛苦，所幸女兒芝加哥威斯特（Chicago West）的4歲慶生派對上他有被邀請參加，才沒有留下遺憾。