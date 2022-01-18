據央視新聞報導，廣東省珠海市今天（1月18日）召開疫情防控新聞發佈會，通報當前疫情防控形勢和疫情防控最新工作進展情況，官員表示，管控區內的生活物資充足，正為隔離人員免費配送愛心包。

據通報，珠海市香洲區自1月16日起開展全區範圍內全員核酸檢測「三天三檢」，其中管控區外設置採樣點309個、採樣台1066個，累計派出醫務人員6765人次；管控區內設置採樣點29個、採樣台219個，累計派出醫務人員932人次，並配置流動核酸採樣隊上門採樣。截至17日21時，香洲區當天完成核酸檢測採樣138.13萬人次。

目前，珠海市香洲區為每處集中隔離場所配備一名全科醫生，保障集中隔離人員醫療需求；對於有學生集中隔離場所，每處均安排2名經驗豐富的老師和1名心理健康諮詢師24小時常駐，隨時瞭解跟進學生及家長的心理狀況。同時，香洲區從17日起為集中隔離人員免費配送包含牛奶、水果和零食的愛心套餐。

針對婦女、兒童、老人等重點群體，香洲區開通了心理諮詢服務熱線0756-2277525，每天安排專人負責接聽，及時為有需要的市民開展心理諮詢與輔導。目前累計接聽疫情相關心理疏導及求助電話232起。另外，香洲區還為每處集中隔離場所建立了心理輔導線上平台，配備一名專業心理諮詢師為有需要的隔離人員進行線上心理輔導工作，目前共有線上心理輔導諮詢工作人員61人。

官員表示，目前，南屏管控區內各類生活物資儲備情況充足、補充及時，總體平穩。香洲區對向南屏區域運送生活物資的車輛嚴格實行一車一證、一車一消殺、特許通行、嚴格報備等措施，對車輛和司機嚴格實行車門貼封條、全程不下車、集中居住、兩點一線的閉環管理措施。同時對於全區居家隔離人員，點對點免費配送蔬菜、水果、肉蛋愛心包，為他們送上溫暖。