台灣遭Omicron攻破防線，其中桃機群聚案確診的居服員，後續引發聯邦銀行員及西堤餐廳群聚。對於Omicron的驚人傳播速度，資深媒體人黃暐瀚直言，Omicron恐打壞衛福部長陳時中原本的布局，可能參選直轄市長選戰就此告吹。

黃暐瀚今（18日）在網路時事節目「鄉民大會」上表示，Omicron傳播速度很快，不過以台灣疫情和國外相比，不算驚人。既然現在Omicron疫情在台傳出，他要引用行政院長蘇貞昌一句話來說，就是「人生的劇本早已經寫好，不能偷看」。

以目前現在台灣的現況，黃暐瀚直言，他不知道陳時中參加市長選戰是否就此告吹，因為民進黨需要陳時中穩住選情，且台灣人也需要陳時中，所以陳無法離開，且陳時中若真的沒有控制住疫情而參選，也會讓人民觀感不佳，因此，黃暐瀚直言，Omicron可能打壞陳時中原本的布局。

對於北市府推動疫苗護照，黃暐瀚稱，自己有去問很多餐廳業者意見，發現他們是支持這項政策，因為如果不這樣做，萬一有天指揮中心又宣布停止內用，那他們又要回到去年五月的狀況，「大家又要喝西北風了」。