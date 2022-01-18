澎湃新聞報導，中國科學院院士和中國工程院院士18日投票評選「2021年中國十大科技進展新聞」、「世界十大科技進展新聞」結果在北京揭曉。「中國首次火星探測任務取得圓滿成功」、「全球首個自我複製的活體機器人誕生」分居榜首。

2021年中國十大科技進展新聞是：

1.中國首次火星探測任務取得圓滿成功：6月11日，國家航天局在京舉行天問一號探測器著陸火星首批科學影像圖揭幕儀式，公佈了由祝融號火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「著巡合影」等影像圖。

2.中國太空站開啟有人長期駐留時代：6月17日和10月16日，神舟十二號、神舟十三號載人飛船相繼發射成功，順利將太空人送入太空。神舟十二號與天和核心艙對接形成組合體，3名太空人進駐核心艙，進行了為期3個月的駐留，開展了一系列空間科學實驗和技術試驗。

3.中國實現二氧化碳到澱粉的從頭合成：

中國科學院天津工業生物技術研究所研究人員提出顛覆性澱粉製備方法，不依賴植物光合作用，以二氧化碳、電解產生的氫氣為原料，成功生產出澱粉。相關研究成果9月24日線上發表於《科學》雜誌。

4.中國團隊憑打破「量子霸權」的超算應用摘得2021年度「戈登貝爾獎」：

11月18日下午於美國密蘇裡州聖路易士舉行的全球超級計算大會（SC21）上，國際電腦協會（ACM）將2021年度「戈登貝爾獎」授予中國超算應用團隊。

5.1400兆電子伏特 中國科學家觀測到迄今最高能量光子：

中國科學院高能物理研究所牽頭的國際合作組依託國家重大科技基礎設施「高海拔宇宙線觀測站（LHAASO）」，在銀河系內發現12個超高能宇宙線加速器，並記錄到能量達1.4拍電子伏（PeV，拍=千萬億）的伽馬光子，這是人類迄今觀測到的最高能量光子。

6.嫦娥五號樣品重要研究成果先後出爐：

10月19日，中國科學院發布嫦娥五號月球科研樣品最新研究成果。

7.異源四倍體野生稻快速從頭馴化獲得新突破：

中國科學院種子創新研究院／遺傳與發育生物學研究所李家洋院士團隊首次提出了異源四倍體野生稻快速從頭馴化的新策略，旨在最終培育出新型多倍體水稻作物。

8.中國研發成功-271℃超流氦大型低溫製冷裝備：

4月15日，由中國科學院理化技術研究所承擔的國家重大科研裝備研製項目「液氦到超流氦溫區大型低溫製冷系統研製」通過驗收及成果鑒定，標誌著中國具備了研製液氦溫度（零下269攝氏度）千瓦級和超流氦溫度（零下271攝氏度）百瓦級大型低溫製冷裝備的能力，。

9.植物到動物的功能基因轉移首獲證實

中國農業科學院蔬菜花卉研究所張友軍團隊經過20年追蹤研究，發現被聯合國糧農組織（FAO）認定的迄今唯一「超級害蟲」煙粉虱，具有一種類似「以子之矛、攻子之盾」的本領。

10.稀土離子實現多模式量子中繼及1小時光存儲：

量子不可複製定律賦予了量子通信基於物理學原理的安全性。

2021年世界十大科技進展新聞是：

1.全球首個「自我複製」的活體機器人誕生。2.核聚變向「點火」邁進一大步。3.科學家借助AI技術破解蛋白質結構預測難題。4.「基因剪刀」首次治療遺傳病。5.史上最冷反物質問世。6.「芝麻粒」大小心臟模型問世。7.科學家利用人工智慧實現兩項數學突破。8.科學家成功在實驗室中構建人類早期胚胎樣結構。9.鐳射傳輸穩定自如創世界紀錄。10.科學家「繪製」最清晰原子「特寫」。