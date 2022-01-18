巫師今天在主場117比98輕取七六人，全隊7人得分上雙，但費城陣營恩比德連續11戰在客場得分超過30分，追平了「籃球之神」喬丹紀錄，成為NBA史上第四人，算是七六人落敗後唯一的收穫。
巫師在贏得這場勝仗後，戰績依舊維持在東區老八之位，領先第九的暴龍有0.5場勝差(今天99比104不敵熱火)，落後第七的黃蜂1場勝差。
恩比德在這場比賽非常神勇，光是第三節就攻下14分，打完前三節就已經砍進30分，全場32分、8籃板，無奈雙拳難敵四手，更何況遭到對方7人圍毆，第四節只上場兩分鐘就退場認輸。
根據統計，恩比德已連續11戰在客場得分破30分，繼續刷新個人紀錄，並且追平喬丹在1996年創下的紀錄，排名NBA史上第四，前三人分別是籃網哈登的18次(2018年)、退役名將麥格瑞迪的12次(2002-03年)以及喬丹的12次(1986-87年)，只要在下一場24日挑戰馬刺之戰再攻下30分以上就能追上麥格瑞迪與喬丹紀錄，並列史上第二人。
這是恩比德本季第17次單場有超過30分以上的表現，追平公鹿「字母哥」阿提托康波的紀錄，排名聯盟第二，僅次於詹姆斯的19次。此外，恩比德單月場均得分30.9分，火力之兇悍堪稱聯盟之最。
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