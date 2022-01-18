針對黨內競爭對手指控「縣政不中立」，已表態投入屏東縣長黨內初選的民進黨立委周春米，今日接受網路節目訪問表示「過去有在參加縣政活動的人就是我啦，一直都有在跑」，另兩位候選人請回憶一下，過去有無參加過縣府活動？

同樣表態參選屏東縣長的還有民進黨屏東立委鍾佳濱、不分區立委莊瑞雄。而莊質疑，屏東縣長潘孟安力挺周春米的「接班說」縣政不中立等等，周春米回應，大家現在都在競爭，莊瑞雄仍在台北的媒體表達意見，市場也是公平競爭，況且有人推薦就是指定嗎？

周春米指出，對於縣政不中立的質疑，應該是縣府在處理個案上與周春米有關才叫行政不中立。現在是潘孟安說支持周春米，但這哪有什麼不中立。現在外界說縣府的活動只有周春米能參加，但大家可以去看看周春米跟其他委員過去的臉書，「以前有參加活動的就是我啦。」不是最近才去，是一直都有在跑。

周春米說，縣府的活動，莊瑞雄、鍾佳濱都有來發文宣品阿，大家可以去想一下，過去你們有沒有參加過縣府活動？潘孟安推薦周春米，是因為潘認為自己為屏東鄉親過去打拚的努力，希望能夠延續。

周春米表示，自己的父親雖是連任4屆的國民黨屏東縣議員周輝煌，但潘願意不分黨派，借重周輝煌選監小組召集人，在地方上藍綠並沒有分那麼清楚，平常時服務、社團、交友，沒有人在分藍綠。