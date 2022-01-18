台股今在美股休市下，由跌深反彈電子股、OTC指數撐盤，獨自上演半場好戲，惟其後受到美股期貨盤走跌，市場擔憂情緒升高，11:40分後指數紅翻黑一路走低，重挫逾百點，終場收跌146.8點、報在18378.64點、成交量為2618.62億元。

通膨逼美債殖利率飆高，美國期貨盤大跌，其中科技股指數更下跌逾1%，今權指股指標台積電(2330) 今開低走低，跌幅一度逾3%，股價最低來到662元，也成為盤面重壓之一；聯電(2303) 近午盤翻黑，股價收跌0.78%；聯發科(2454)則衝高後翻黑，終場股價收跌0.9%。高價電子股今明顯反擊，大立光(3008)上漲逾1.2%，股王矽力-KY(6415)逆勢走揚，股價最高重回4000大關、最高達4010元，終場收漲1.1%、報在3900元，其餘力旺(3529)、瑞鼎(3592)大漲逾6%，愛普*(6531)、譜瑞-KY(4966)漲幅也逾5%、3%。

金融、營建跌深反彈，金融股今出馬撐盤，王道銀行(2897)大漲逾3%，永豐金(2890)漲幅達2.4%，新光金(2888)、開發金(2883)漲幅也逾1%。營建股今則聚焦上曜(1316)，南臺灣建案資產題材加溫，今罕見營建個股爆出達11.8萬張的大量、漲幅4.8%，收在24.85元。

目前封關僅剩下6個交易日，但目前指數仍未於季線下方，整體仍存在壓力，分析師表示，台股指數即將創高，短線受到消息面影響，預估來回震盪機率加大，可以觀察留意電子權值股台積電、聯發科是否能回穩，資金是否可以從金融轉回其他電子股，可以留意跌深且2022年展望佳的產業中基本面較好，且今年獲利仍成長之個股，除此之外，美國高科技股新一季度超級財報周即將登場，下周24日IBM、25日德儀、26日英特爾科技大廠都將陸續公布財報，連動相關台股後市也為觀察重點，納入是否抱股過年的考量因素。