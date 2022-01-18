美系品牌廠新款智慧型手機、無線藍芽耳機及3.5吋商用硬碟三大業務穩健成長，且公司佈局新產品可望於下半年開始出貨，表面處理廠匯鑽科(8431)今年營運可望延續去年成長趨勢，匯鑽科董事長李素白表示，今年營收可望成長10%，毛利率可望維持去年30%到40%水準。

匯鑽科為專業表面處理廠，匯鑽科因具備獨有表面處理配方及自主研發能力，提供客戶從共同研發、規格制定到電鍍表面處理等一站式服務，得優先同業取得新產品訂單及更大份額，尤其是近幾年各國環保法規趨嚴，各國已傾向或不再核發新的表面處理營業許可證，公司產業寡占地位愈形明顯，營運規模為亞太區最大。

目前匯鑽科主要業務為美系品牌廠新款智慧型手機、無線藍芽耳機及3.5吋商用硬碟三大區塊，公司也持續擴大產品線，跨足伺服器散熱模組與通訊電子用連接器等新領域，匯鑽科(佔持股35%)亦與汽車零組件廠艾姆勒(2241)(佔持股30%)、長榮航太(佔持股35%)合資設立長鑽科技，搶進電動車IGBT散熱表面處理，預計下半年會有產品開始出貨。

在伺服器散熱模組部分，匯鑽科於產品設計前期即與美國半導體大廠客戶合作開發，共同制定規格，並參與機構設計及量產規劃，近期已完成產品規格測試及驗證，未來公司提供的伺服器散熱模組表面處理將可適用於支援客戶各款新晶片的雲端伺服器系統架構，有效協助客戶降低研發成本，縮短產品上市時間。

在通訊電子用連接器方面，匯鑽科主攻少量多樣的通路市場，依照客戶不同需求，提供不同製程及配方的表面處理服務，客戶群可廣泛拓展到利基型電子、通訊、消費及顯示器等多元產業，降低出貨集中風險與淡旺季明顯差異，且由於客製化產品的技術含量較高，毛利率亦較高，得優化整體產品組合。

匯鑽科表示，公司致力於開發各種利基型的高階表面處理業務，期藉表面處理技術提升產品的散熱性、精密度及耐用性，近期已接獲伺服器散熱模組與通訊電子用連接器的表面處理業務訂單，預估下半年可望放量出貨。

匯鑽科總經理王信為表示，今年現有三大產品線都保持成長動能，美系3C品牌客戶已確定未來3年到5年內推出的新產品，均將採用Type C珍珠鎳表面處理技術；在無線藍芽耳機（TWS）表面處理業務方面，去年9月份正式量產後，業務量逐月提升，近期更進一步取得美系大廠高階經典款及旗艦款的產品認證，進入量產階段；另在3.5吋商用硬碟方面，匯鑽科同時為美系及日系大廠的主要供應商，預估隨資料中心及雲端運算需求增加，可望維持穩健成長。

匯鑽科2021年前三季稅後淨利達1.01億元，已超越2020年全年獲利，每股盈餘為2.69元，累計2021年合併營收13.5億元，年增30.31%，創下歷年新高。

考慮中美貿易戰供應鏈移轉，匯鑽科已在泰國購地，預計投資10億元擴建新廠，以因應客戶需求。