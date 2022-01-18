利基學名藥整合開發公司祥翊(6676)於明(19)日登錄興櫃，祥翊目前聚焦於特殊學名藥的研發、製造及銷售，總部及工廠位於桃園市龍潭區，是國內少數具有此整合能力之藥廠。

Resaerch and Markets公司的研究報告顯示，2020年全球學名藥市場已有3710.4億美元的規模，預估2026年將達到5644億美元，隨著各國政府樽節醫療支出，以及大量品牌藥專利到期的影響，學名藥市場規模將持續向上成長，未來5年的年複合成長率維持在9至12%之間，高於整體製藥產業之成長率，而祥翊鎖定高門檻學名藥市場，具備自行開發關鍵原料藥之能力，可確保原料藥供應穩定，並可有效降低重複品管及申報註冊之負擔，並以自身相關化學專業，可自行判斷雜質形成機制，並能掌控雜質組成及各種環境下產生之變化，在國際法規單位對雜質的管控要求日益重視下，祥翊所具備之專業能力足以滿足相關需求，是國內少數具有此整合能力之藥廠。

祥翊憑藉著豐富的市場經驗，並與國際夥伴的合作，選擇具有相當市場潛力之開發標的，於民國106年在美國上市第一項學名藥產品，截至目前為止已有五項產品在美國上市，並另有三項產品已送件至美國FDA審核中，其中的抗癌針劑藥品CPA可用於治療淋巴癌、白血病、卵巢癌及乳癌等，美國市場規模達2億4千萬美元，由祥翊自行開發製造原料藥，垂直整合發展粉針，並與美國銷售夥伴合作，發展水針產品，進行全面佈局，其他兩項用於止血及高血壓適應症的產品也皆為高技術門檻的利基產品，一旦通過認證，將可推動祥翊在競爭激烈的國際市場中脫穎而出，有助於營收的大力推升。

一般新藥開發公司主要專精於藥理、毒理及藥物動力學等專業，亦因資源有限對於原藥的製程開發不甚熟悉，一般都需要尋求委託研發製造公司(Contract development & manufacturing organization CDMO)的分工，協助其進行生產代工之服務，祥翊發展學名藥產品的同時，自有廠房於民國108年已通過台灣TFDA、美國FDA的GMP查核，以及多次的國內外客戶查廠，擁有製造口服、針劑與外用製劑產品銷往美國的通行證，顯示公司在研發技術能力及法規品質上具備高度的國際市場競爭力，藉由上游原料藥到下游製劑整合能力，創造一站式CDMO服務，持續滿足客戶多樣化的需求，目前已簽訂多件CDMO委託案，未來將根據業務規畫穩健地分批擴充設備，持續擴大市場占有率，將有助於祥翊未來營收及獲利之挹注。

展望未來，祥翊積極尋找潛在商機，並與國內外數家藥廠及銷售公司簽訂策略聯盟合約或合作意向書，將結合各方優勢，加速產品上市時程，並與合作夥伴共享利益也分攤風險，以完整紮實的研發能力與自主的創新實力，掌握學名藥崛起的商機。