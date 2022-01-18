法務部矯正署台南第二監獄外牆新彩繪，以閱讀為主題。(劉秀芬攝)

法務部矯正署台南第二監獄外牆新彩繪，以閱讀為主題。(劉秀芬攝)

法務部矯正署台南第二監獄外牆新彩繪，以閱讀為主題。(劉秀芬攝)

法務部矯正署台南第二監獄外牆新彩繪，還有六甲美景落羽松。(劉秀芬攝)

近來開車或騎車路過台南六甲區法務部矯正署台南第二監獄的民眾，都會被圍牆新彩繪吸引，停下來拍照打卡。南二監去年以文化閱讀為主題，結合六甲在地知名落羽松景點，以3D方式呈現多種不同特色的彩繪牆面，近日已經完工，成為174縣道新景點。

為什麼警備森嚴的監獄外牆會畫上特色彩繪呢？台南第二監獄祕書吳必成表示，以往監獄給人的印象都是守衛森嚴的司法機關，但是近年來，全國各矯正機關以協助受刑人復歸社會為主軸，不僅發展各項自營作業產品，更以藝術文化薰陶品格，鼓勵受刑人多方閱讀，改變自身氣質，也改變往後人生。

南二監彩繪以文化閱讀為主題，有可愛動物與巨大書櫃，還有六甲知名落羽松變色美景，栩栩如生；大門矮牆上探出頭的榕樹，也巧妙變成看書小孩的頭髮。

南二監表示，以3D方式呈現多種不同特色的彩繪牆面，希望吸引不同族群的人都來台南第二監獄拍照打卡，進而關注更生人，一同來「閱讀監獄」，在受刑人回歸社會的路上幫他們一把。