國內首起機場檢疫人員案17928基因定序出爐，確定與桃機整起群聚個案無關，研判是因為搜集口水唾液時染疫。

中央流行疫情指揮中心今天公布日前確診的一名40多歲機場檢疫人員案17928，主要工作是協助唾液收集與發燒採檢站資料登記。

經過基因定序，指揮官陳時中表示，目前暫定她與原來由案17230清潔人員而起的這個機場群聚沒有關聯性，因兩案的基因序列不同，另外，與案17928的基因序列相近者主要來自南亞、東南亞，因此懷疑是在搜集相關口水檢體的時候被染疫到，要等相關基因定序出爐後才能確認感染源為何。